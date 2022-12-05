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Более 4,5 тысячи обогревателей отправили в Экибастуз
В Экибастуз отправлена очередная партия гуманитарной помощи от партии AMANAT - 200 обогревателей, 400 пледов, 100 батарей и другие товары первой необходимости, передаёт BaigeNews.kz.
В городе более недели действует волонтёрский штаб, куда помимо представителей "Жастар Рухы" входят и члены других организаций.
"В это сложное время очень много неравнодушных казахстанцев, меценатов, НПО приходят на помощь. В дома Экибастуза уже доставлено более 4,5 тысячи обогревателей, из них 2,5 тысячи переданы непосредственно аманатовцами из разных регионов страны. Каждый прибор адресно доставляется нуждающимся семьям. Наша работа будет продолжена до полной стабилизации обстановки в городе", - отметил исполнительный секретарь Павлодарского областного филиала партии AMANAT Илья Теренченко.
Гуманитарная помощь распределяется централизованно. Сбор заявок на получение обогревателей ведётся только по телефонам волонтёрского штаба: +77054057128, +77779965010, либо по адресу: Экибастуз, улица Павлодарская, 10.
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