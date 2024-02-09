  • 9 Февраля, 10:34
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Более 400 человек эвакуировали с трасс на поездах в Казахстане

Сегодня, 09:23
АВТОР
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КТЖ Сегодня, 09:23
Сегодня, 09:23
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Фото: КТЖ

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями АО "Пассажирские перевозки"  организовало эвакуацию более 400 пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в компании, эвакуировать людей пришлось из-за того, что были введены ограничения на автодорогах республиканского значения.

Сообщается, что пассажиры были перевезены пригородными электропоездами и поездами:

  • №7501 - от Ерейментау до Астаны;
  • №327 - от Астаны и Курорта Боровое до Кокшетау;
  • №6830 - от Курорт-Борового до Астаны;
  • №43 - от Шокая до Астаны;
  • №45 - от Караганды до Астаны.

9 февраля компания добавила 31 вагон на следующие пассажирские поезда:

  • поезд №45 из Павлодара до Астаны - шесть вагонов;
  • поезд №139 из Павлодара до Астаны - четыре вагона;
  • поезд №354 - из Астаны до Павлодара - семь вагонов;
  • поезд №623 из Астаны до Петропавловска -  10 вагонов;
  • поезд №45 из Астаны до Павлодара - четыре вагона.

Отмечается, что пассажирам дополнительно будет предоставлено более 1300 мест.

"Учитывая возможное резкое увеличение пассажиропотока на вокзалах и поездах, АО "Пассажирские перевозки" рекомендует гражданам планировать свои поездки с учетом погодных условий и просит отнестись с пониманием к принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности пассажиров. Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру "1433", - сообщили в компании.

Напомним, 9 февраля почти во всех регионах республики объявлено штормовое предупреждение.

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