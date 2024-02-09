Более 400 человек эвакуировали с трасс на поездах в Казахстане
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В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями АО "Пассажирские перевозки" организовало эвакуацию более 400 пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в компании, эвакуировать людей пришлось из-за того, что были введены ограничения на автодорогах республиканского значения.
Сообщается, что пассажиры были перевезены пригородными электропоездами и поездами:
- №7501 - от Ерейментау до Астаны;
- №327 - от Астаны и Курорта Боровое до Кокшетау;
- №6830 - от Курорт-Борового до Астаны;
- №43 - от Шокая до Астаны;
- №45 - от Караганды до Астаны.
9 февраля компания добавила 31 вагон на следующие пассажирские поезда:
- поезд №45 из Павлодара до Астаны - шесть вагонов;
- поезд №139 из Павлодара до Астаны - четыре вагона;
- поезд №354 - из Астаны до Павлодара - семь вагонов;
- поезд №623 из Астаны до Петропавловска - 10 вагонов;
- поезд №45 из Астаны до Павлодара - четыре вагона.
Отмечается, что пассажирам дополнительно будет предоставлено более 1300 мест.
"Учитывая возможное резкое увеличение пассажиропотока на вокзалах и поездах, АО "Пассажирские перевозки" рекомендует гражданам планировать свои поездки с учетом погодных условий и просит отнестись с пониманием к принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности пассажиров. Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру "1433", - сообщили в компании.
Напомним, 9 февраля почти во всех регионах республики объявлено штормовое предупреждение.
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