Более 400 человек эвакуировали с трасс на поездах в Казахстане

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями АО "Пассажирские перевозки" организовало эвакуацию более 400 пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в компании, эвакуировать людей пришлось из-за того, что были введены ограничения на автодорогах республиканского значения.

Сообщается, что пассажиры были перевезены пригородными электропоездами и поездами:

№7501 - от Ерейментау до Астаны;

№327 - от Астаны и Курорта Боровое до Кокшетау;

№6830 - от Курорт-Борового до Астаны;

№43 - от Шокая до Астаны;

№45 - от Караганды до Астаны.

9 февраля компания добавила 31 вагон на следующие пассажирские поезда:

поезд №45 из Павлодара до Астаны - шесть вагонов;

поезд №139 из Павлодара до Астаны - четыре вагона;

поезд №354 - из Астаны до Павлодара - семь вагонов;

поезд №623 из Астаны до Петропавловска - 10 вагонов;

поезд №45 из Астаны до Павлодара - четыре вагона.

Отмечается, что пассажирам дополнительно будет предоставлено более 1300 мест.

"Учитывая возможное резкое увеличение пассажиропотока на вокзалах и поездах, АО "Пассажирские перевозки" рекомендует гражданам планировать свои поездки с учетом погодных условий и просит отнестись с пониманием к принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности пассажиров. Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру "1433", - сообщили в компании.

Напомним, 9 февраля почти во всех регионах республики объявлено штормовое предупреждение.