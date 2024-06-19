Более 4 млн казахстанцев владеют имуществом за рубежом - Минфин РК

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса прокомментировал первые итоги всеобщего декларирования, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее в Сети появилась информация о том, что более трёх тысяч казахстанских чиновников имеют недвижимость в 71 стране. Биржанова попросили прокомментировать эти данные.

"Это не только чиновники - там госслужащие, сотрудники госучреждений и квазигоссектора, где большие нацкомпании - "Самрук-Казына", "КазМунайГаз" и Kazatomprom. Это огромное количество, более четырёх миллионов человек указали своё имущество. То, что они это отразили, наверное, хорошо - никто ничего не стал прятать, потому что сейчас бесполезно скрывать имущество и деньги", - сказал Ержан Биржанов.

На уточняющий вопрос журналистов о том, будут ли проверяться источники средств, на которые куплено имущество, Биржанов заявил, что "каких-либо проверочных мероприятий Минфин не проводит".

При этом он напомнил, что в дальнейшем в рамках всеобщего декларирования сопоставление данных и камеральный контроль будут проводиться.