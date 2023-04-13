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istory.kz Сегодня, 15:47
290
Сегодня, 15:47
290
Фото: istory.kz

Более 4 миллиардов тенге выплатили казахстанские предприятия за эконарушения

Штрафы на сумму 4,4 миллиарда тенге взыскали с предприятий за нарушение экологического законодательства. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии и природных ресурсов Айдар Абдуалиев, передаёт BaigeNews.kz.

"Прежде всего остановлюсь на мерах по улучшению экологической ситуации. В 2022 году объём выбросов загрязняющих веществ по республике составил 4,2 миллиона тонн. Это на 200 тысяч тонн меньше чем в 2021 году. Министерству удалось добиться сокращения выбросов на 2023 год. К примеру, лимит выбросов компании "АрселорМиттал Темиртау" снизился на 39 тысяч тонн, ТОО "Тенгизшевройл" на 1000 тонн. Для улучшения экологической ситуации крупные предприятия ежегодно за счёт собственных средств разрабатывают защитные мероприятия", — сказал Айдар Абдуалиев.

По данным министерства, за прошлый год сотрудники территориальных департаментов комитета провели 1 627 проверок хозяйствующих субъектов по соблюдению экологического законодательства. 

"Административные штрафы наложены на сумму 5,8 миллиарда тенге. В доход государства за 2022 год взыскано штрафов на 4,4 миллиарда тенге. Кроме того на основании статьи 328 Кодекса об административных правонарушениях за систематическое превышение нормативов эмиссий в течении года появилась возможность приостановления деятельности предприятий. Данная норма министерством уже применяется", — отметил представитель Минэкологии.

Он привёл в пример ситуацию с ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", на которое были наложены санкции за систематические нарушения экологического законодательства. Так, в судебном порядке на один месяц было приостановлено действие экологического разрешения по эксплуатации четырёх источников эмиссии. 

"Однако суд второй инстанции отменил решение суда первой инстанции, ссылаясь на действия АНПЗ, совершённые в состоянии крайней необходимости, в целях уменьшения риска чрезвычайной ситуации на производстве", — добавил спикер.

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Журналист
Сегодня, 15:47
290
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