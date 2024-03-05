Более 380 млн тенге задолжал недропользователь в Мангистауской области
Сегодня, 12:01
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
97Фото: baigenews.kz
Штраф на сумму 386 млн тенге выплатил недропользователь за нарушения контрактных обязательств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.
За 2017-2021 годы общая сумма неоплаченных штрафов составила более 451 млн тенге.
"Природоохранной прокуратурой Мангистауской области проведен анализ состояния законности в сфере недропользования. Анализом установлено, что недропользователем ТОО "Емир Ойл" не оплачены штрафные санкции, наложенные Министерством энергетики, за нарушения контрактных обязательств", - говорится в сообщении.
На сегодня в рамках рассмотрения акта надзора ТОО "Емир Ойл" произвело оплату штрафов на общую сумму 386 млн тенге.
Самое читаемое
- Расчленила тело мужа и бросила в бочку: женщине вынесли приговор в Туркестанской области
- Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы
- Алматинцы должны иметь крепкую обувь у кровати - сейсмолог о землетрясении
- Сакен Бибосынов нокаутировал боксёра из Гонконга в бое за лицензию на Олимпиаду-2024
- Сильное землетрясение почувствовали в Алматы