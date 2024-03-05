Более 380 млн тенге задолжал недропользователь в Мангистауской области

Штраф на сумму 386 млн тенге выплатил недропользователь за нарушения контрактных обязательств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

За 2017-2021 годы общая сумма неоплаченных штрафов составила более 451 млн тенге.

"Природоохранной прокуратурой Мангистауской области проведен анализ состояния законности в сфере недропользования. Анализом установлено, что недропользователем ТОО "Емир Ойл" не оплачены штрафные санкции, наложенные Министерством энергетики, за нарушения контрактных обязательств", - говорится в сообщении.

На сегодня в рамках рассмотрения акта надзора ТОО "Емир Ойл" произвело оплату штрафов на общую сумму 386 млн тенге.