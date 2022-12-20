Более 37 тысяч человек обратились в Центр занятости Алматы с начала года

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С начала 2022 года в Центр занятости населения Алматы обратились 37 708 человек, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города. По данным Управления социального благосостояния, в это число входят зарегистрированные в качестве безработных 24 034 человека.

"По данным статистики, численность рабочей силы за второй квартал 2022 года составила 1 064,1 тысячи человек, что на 29,4 тысячи больше, чем в этом же периоде 2021 года, в том числе занятое население – 1 010,9 тысячи человек (рост на 29,5 тысячи человек). В числе занятого населения самостоятельно занятые составляют 113,2 тысячи человек (рост на 4,8 тысячи человек), их доля от числа занятого населения составила 11,2 процента. Численность безработных – 53,2 тысячи человек, уровень безработицы – пять процентов", - проинформировали в акимате.

По данным на 1 октября 2022 года, охвачено мерами занятости 30 397 человек (49,5 процента), в том числе:

трудоустроено на постоянную работу – 10 555 человек (план – 9753 человек);

трудоустроено на Нацпроекты – 2 788 человек (план – 7562 человек);

социальные рабочие места – 956 человек (план – 980 человек);

молодёжную практику – 1043 человека (план – 1098 человек);

общественные работы – 9 458 человек (план – 7630 человек);

первое рабочее место – 310 человек (план – 724 человек);

проект "контракт поколений" - 53 человека (план – 59 человек);

проект "серебряный возраст" - 58 человек (план – 633 человека);

выдано грантов – 309 человек (план – 950 человек);

краткосрочное профобучение – 1003 человка (план – 1002 человека);

обучение "Бастау Бизнес" - 3 864 человека (план – 2000 человек).

"В частное агентство занятости обратилось 1 944 человек, из них безработные 477 человек. Численность трудоустроенных граждан пять человек", - добавили в акимате.

Кроме того, с 2022 года в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы выданы соответствующие направления по трудоустройству. Это 11457 - на временные рабочие места, 956 - социальные рабочие места, 1043 - молодежную практику, 9458 - общественные работы, 421 - на субсидируемые рабочие места.

Также на краткосрочное профобучение направлено 1003 человека. На эти цели выделено 253,3 миллиона тенге. В том числе на обучение в учебных центрах – 705 человек, обучение на рабочем месте работодателей – 298 человек. Кроме того, проводится обучение навыкам на платформе enbek.kz, которое прошли 1 321 человек.

"В рамках второго направления запланирована выдача безвозмездных грантов до 400 МРП – 950 человек, выделено 1 208,4 миллиона тенге. Всего получили гранты 309 человек на 378.5 миллиона тенге", - сообщили в ведомстве.

Сообщалось, что в 2022 году планируется создание 52 241 рабочего места (36 126 – постоянных, 16 115 – временных), из них в рамках национальных проектов – 16 019 рабочих мест, частных инициатив – 2 618 рабочих мест, МСБ – 33 604 рабочих мест.

На 1 октября создано 46 014 рабочих мест.

"В целях контроля ситуации с неполной занятостью и высвобождением работников проведен опрос 499 предприятий с численностью работников 107,3 тысяч человек. На опрошенных предприятиях число принятых составила 19,5 тысячи человек, уволенных 21 тысяча человек. Высвобождено по причине сокращения штатной численности или ликвидации предприятия – 434 человека в 46 предприятиях", - отметили в акимате.

С начала 2022 года Центром занятости населения Алматы было организовано 28 ярмарок вакансий. По итогам ярмарок на постоянные рабочие места трудоустроено 40 человек, временные рабочие места 32 человек, краткосрочное профобучение направлено восемь человек.