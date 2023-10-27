Более 36 миллионов тенге растратили чиновники в Шымкенте

Прокуратура выявила, что акимат заплатил подрядчику за невыполненные работы в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой прокуратуру Енбекшинского района.

Одно из шымкентских товариществ с ограниченной ответственностью должно было заняться содержанием мест захоронений. С акиматом ТОО заключило договор сначала на 24,5 миллиона тенге, а татем ещё 18 договоров на 37,9 миллиона тенге.

Проверка прокуроров выявила, что акимат "принял" отдельные виды работ и товаров, которые фактически отсутствовали. Аудиторская проверка показала, что сумма невыполненных работ и не поставленных товаров составила 36,1 миллиона тенге.

Прокуроры иницировали досудебное расследование по статье 189 части 4 пункта 2 Уголовного кодекса (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное в особо крупном размере).