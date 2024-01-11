Более 333 тысяч казахстанцев получили пособия и выплаты без заявок

В 2023 году возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались около 333,2 тысячи казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В ведомстве сообщили, что благодаря внедрению Цифровой карты семьи в 2023 году более 843,9 тысячичеловек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг.

Также сообщается, что более 64,6 тысячи безработных казахстанцев получили сообщения с информацией о возможностях для поиска работы, прохождения бесплатного обучения и других мерах государственной поддержки в сфере занятости.

Отмечается, что цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. На сегодняшний день в ней аккумулирована информация о 20 миллионах граждан Казахстана - это более шести миллионов семей.