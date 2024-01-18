Более 304 тысяч иностранных автомобилей легализовали казахстанцы

Более 304 тысяч автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, легализовали жители страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

Сообщается, что в республике была проведена легализация иностранных транспортных средств, ввезенных в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года.

"Всего в рамках легализации на казахстанский учет зарегистрировано более 304 тысяч автомобилей, в том числе 21 тысяча автоконструкторов, и 55 тысяч автомобилей поставлено на временный учет", - сообщили в МВД.

Также в ведомстве сообщили, что иностранные автомобили, которые не прошли легализацию, в случае соответствия их техническим и экологическим требованиям подлежат регистрации в обычном порядке с уплатой всех предусмотренных платежей.

В министерстве также напомнили, что эксплуатация автотранспорта, незарегистрированного в установленном порядке, влечет за собой административную ответственность.