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  • Более 300 тысяч казахстанцев состоят на учёте с расстройствами психики
pixabay.com Сегодня, 11:53
461
Фото: pixabay.com

Более 300 тысяч казахстанцев состоят на учёте с расстройствами психики

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Минздрава Казахстана.

По официальным данным, в республике под динамическим наблюдением находятся 300 323 пациента. За 2021 год на учёт было поставлено 9918 пациентов с психическими расстройствами и 13 361 пациентов с зависимостями.

Профильные специалисты отмечают, что стигма и дискриминация, связанные с психическим здоровьем, являются невидимыми стенами, которые мешают людям с психическими расстройствами полноценно участвовать в жизни общества. Эти стены присутствуют в школах, на рабочих местах, в государственных, медицинских учреждениях и даже дома. Прекращение дискриминации и стигматизации психических заболеваний требует участия всех учреждений, особенно людей, живущих с родными, имеющими психические расстройства.

"Наиболее эффективным мероприятием по преодолению стигмы и дискриминации является повышения осведомленности о психическом здоровье и внедрение современных программ, повышающих знания о психическом здоровье", — считают медики.

В Казахстане специализированную помощь в области психического здоровья оказывают две республиканские больницы, 17 региональных центров психического здоровья (по одному в областных центрах и городах республиканского значения), 83 первичных центров психического здоровья (при городских поликлиниках), 192 кабинета (при районных поликлиниках).

"В республике внедряется программа MhGAP (повышение грамотности специалистов непсихиатрического профиля в области психических и наркологических расстройств), а также программа эмоционального выгорания. Планируется создание виртуального Call-центра службы охраны психического здоровья и внедрение Программы ВОЗ по дестигматизаци", — рассказали медики.

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#здоровье #статистика #Минздрав
Журналист
Сегодня, 11:53
461
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