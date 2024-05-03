Более 300 лошадей спасли от паводка в ЗКО

На реке Жайык в ЗКО в плену воды оказались 365 лошадей. На помощь им пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

Видео спасения животных появилось в соцсетях.

Как уточнили в МЧС РК, во время выпаса пастухи потеряли лошадей из вида, и животные забрались в воду, а выйти уже не смогли.