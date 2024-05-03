Более 300 лошадей спасли от паводка в ЗКО
Сегодня, 17:04
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Сегодня, 17:04Сегодня, 17:04
121Фото: Минобороны РК
На реке Жайык в ЗКО в плену воды оказались 365 лошадей. На помощь им пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz.
Видео спасения животных появилось в соцсетях.
Как уточнили в МЧС РК, во время выпаса пастухи потеряли лошадей из вида, и животные забрались в воду, а выйти уже не смогли.
"Спасатели произвели перегон животных до безопасного места. От утопления уберегли 365 лошадей, в том числе 31 жеребёнка. Жеребят перевозили на лодках, так как глубина воды была опасна для них. Сначала животные испуганно реагировали на прибывших спасателей, затем начали проходить по проложенной дорожке к лодке. Таким образом табун выбрался на сушу", - сообщили в МЧС.
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