Более 300 иностранцев были зарегистрированы в одном доме Алматинской области

Прокуратурой Алматинской области выявлены 278 домов, в которых были прописаны более 12 тысяч иностранцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

По информации ведомства, среди этих домов имелись как жилые, так и несуществующие адреса.

"К примеру, в одном из домов села Батан Карасайского района были зарегистрированы более 300 иностранных граждан. По этим фактам возбуждено уголовное дело по ст.394 УК РК (организация незаконной миграции). Также выявлены факты неуплаты 79 млн.тенге налогов тремя тысячами трудовыми мигрантами в госказну, по которым проводится работа по взысканию", - говорится в сообщении.

Более того, 29 мигрантов, подлежащих выдворению по решению суда и 43 мигранта, совершивших уголовное правонарушение, не выдворены из страны.

В целом в рамках проверки прокуратурой Алматинской области выявлены более 600 нарушений миграционного законодательства и к дисциплинарной ответственности привлечены 17 сотрудников миграционной полиции.