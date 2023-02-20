Более 27 тысяч женщин обратились за консультацией по защите от насилия - МВД

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В министерстве внутренних дел озвучили результаты работы казахстанских подразделений по защите женщин от насилия, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МВД, в прошлом году по телефонам доверия было проконсультировано более 27 тысяч женщин, в кризисные центры обратилось свыше девяти тысяч пострадавших, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом на брифинге в Астане сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Она напомнила, что подразделение по защите женщин от насилия было создано в системе отдела внутренних дел в феврале 1999 года.

"Инспекторы по защите женщин от насилия есть в каждом городском и районном подразделении полиции. Это повышает оперативность реагирования на факты насилия в отношении женщин. Эти сотрудники могут самостоятельно выносить защитные предписания в отношении правонарушителей, совершивших бытовое насилие, либо от которых исходит угроза его совершения. Кроме того, они совместно с местными исполнительными органами оказывают юридическую, психологическую, социальную помощь потерпевшим", — сообщила Шугыла Турлыбек.

По её словам, в прошлом году к инспекторам обратились девять тысяч пострадавших. В результате к уголовной ответственности привлечены 22 человека, к административной – 4 731 казахстанец.