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  • Более 27 тысяч фейковых LEGO задержали на границе Казахстана с Россией
customs.gov.ru Сегодня, 22:39
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Сегодня, 22:39
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Фото: customs.gov.ru

Более 27 тысяч фейковых LEGO задержали на границе Казахстана с Россией

Более 27 тысяч контрафактных наборов LEGO обнаружили алтайские таможенники в фуре, прибывшей из Казахстана. Ущерб оценивают почти в 25 миллионов рублей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Грузовой автомобиль задержан в районе пункта пропуска Веселоярск.

"В нем перевозились товары народного потребления: бытовая техника, посуда, игрушки. В ходе досмотра среди указанных товаров таможенники обнаружили неучтённые в товаросопроводительных документах детские конструкторы с логотипами LEGO, в том числе наборы из серии NINJAGO, MINECRAFT, MARVEL, STARWARS с признаками контрафактных. Экспертиза подтвердила, что конструкторы не являются оригинальными. Ориентировочная стоимость задержанной партии на рынке может превышать 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Товар изъят. Проводится работа по оценке ущерба правообладателям товарных знаков.

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Сегодня, 22:39
75
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