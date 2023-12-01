Более 26 тысяч жителей Алматинской области открыли своё дело в 2023 году
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аким Алматинской области Марат Султангазиев сообщил, что в 2023 году свыше 26 тысяч жителей региона решили открыть собственное дело, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По словам Марата Султангазиева, по итогам первого полугодия субъектами малого и среднего бизнеса произведено продукции на 1,5 триллиона тенге. В настоящее время в сегменте малого и среднего бизнеса трудоустроены порядка 240 тысяч жителей области, при этом общее число предприятий превышает 136 тысяч.
Как отметил глава региона, инициативы жителей в развитии малого и среднего бизнеса активно поддерживаются государством. В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства в текущем году выделено 28,9 миллиарда тенге.
"Этот сектор экономики стал основой для области, охватывая почти все сферы экономической активности. Мы приняли ряд программ, в том числе региональную программу племенного скотоводства. Мы также поставили задачу - в каждом ауле создать не менее одного нового бизнеса в год. В целом, все сельские акиматы эту задачу выполнили.
С нашей стороны идёт инфраструктурная поддержка. Мы начали восстанавливать дома быта. Они не обязательно являются собственностью государства или нашего СПК. Даже частные дома мы восстанавливаем, субсидируем, всячески помогаем им", - сказал аким в СЦК.
Самое читаемое
- Лошадь в легковушке перевозил житель ВКО
- В Актюбинской области педагог взяла кредит, чтобы купить диплом
- Избивают и наказывают: подросток позвонил в полицию и рассказал о насилии в Алматы
- Можно упасть в обморок: знаменитый ЖК в Астане тонет в фекалиях
- 13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алматы