Более 26 тысяч жителей Алматинской области открыли своё дело в 2023 году

Аким Алматинской области Марат Султангазиев сообщил, что в 2023 году свыше 26 тысяч жителей региона решили открыть собственное дело, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Марата Султангазиева, по итогам первого полугодия субъектами малого и среднего бизнеса произведено продукции на 1,5 триллиона тенге. В настоящее время в сегменте малого и среднего бизнеса трудоустроены порядка 240 тысяч жителей области, при этом общее число предприятий превышает 136 тысяч.

Как отметил глава региона, инициативы жителей в развитии малого и среднего бизнеса активно поддерживаются государством. В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства в текущем году выделено 28,9 миллиарда тенге.