Более 2500 проводников встретили Новый год в пути

В новогоднюю ночь пассажиров в казахстанских поездах обслуживают более 2500 проводников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".

Также встретили Новый год на рабочем посту 80 начальников поездов. По всему Казахстану работают в праздничную ночь 135 вокзальных касс и 162 сотрудника кассовых пунктов.

Шестнадцатый Новый год встретила под стук колёс проводник пассажирского поезда Меруерт Корабаева. Её стаж работы на этой должности 18 лет.

"В праздничные дни железная дорога работает без перебоя. К Новому году количество пассажиров обычно увеличивается. В полночь мы поздравляем друг друга и пассажиров с Новым годом, тем самым в пути становимся одной большой семьёй. Мы делаем всё возможное, чтобы пассажир благополучно достиг своего пункта назначения и смог быть рядом со своей семьей", - говорит проводник.

Дни в преддверии 2024 года из-за непогоды выдались для железной дороги сложными. Пассажирскими поездами за два дня были эвакуированы около 4000 человек. Работники пассажирских перевозок максимально обспечивали безопасную перевозку во время неблагоприятных погодных условий.