Более 25 нарушений выявили в ходе рейда на барахолке в Алматы
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Рейд на алматинской барахолке провела полиция. Мероприятие было направлено на обеспечение безопасности дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В первый же час рейда патрульные Жетысуского района выявили свыше 25 нарушений ПДД, большая часть из них – нарушения правил парковки транспортных средств.
На специализированную штрафную стоянку водворены восемь машин, припаркованные в неустановленных местах.
В местной полицейской службе информировали, что силами строевых подразделений проводится работа по выявлению водителей, нарушивших правила остановки или стоянки транспортных средств, что влечёт создание препятствий для движения других машин.
В полиции уверены, что проведение локальных рейдов благополучно скажется на снижении аварийности и улучшении водительской дисциплины. И данные меры поспособствует искоренению стихийных автомобильных стоянок.
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