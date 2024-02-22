Более 25 нарушений выявили в ходе рейда на барахолке в Алматы

Рейд на алматинской барахолке провела полиция. Мероприятие было направлено на обеспечение безопасности дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В первый же час рейда патрульные Жетысуского района выявили свыше 25 нарушений ПДД, большая часть из них – нарушения правил парковки транспортных средств.

На специализированную штрафную стоянку водворены восемь машин, припаркованные в неустановленных местах.

В местной полицейской службе информировали, что силами строевых подразделений проводится работа по выявлению водителей, нарушивших правила остановки или стоянки транспортных средств, что влечёт создание препятствий для движения других машин.

В полиции уверены, что проведение локальных рейдов благополучно скажется на снижении аварийности и улучшении водительской дисциплины. И данные меры поспособствует искоренению стихийных автомобильных стоянок.