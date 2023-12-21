Более 2,5 млн деревьев высадят в Алматы до 2030 года

В рамках озеленения в Алматы будет посажено 2,5 млн деревьев. Об этом сообщил в ходе брифинга в СЦК аким Алматы Ерболат Досаев, отвечая на вопросы журналистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"В начале текущего года в Алматы были приняты Правила содержания и защиты зеленых насаждений, согласно которым высота саженцев должна составлять не менее 2–2,5 м. Бюджет на посадку 1 саженца увеличен с 6 тыс. тенге до 16 тыс. тенге, в данную сумму входит покупка зеленого насаждения, посадка и обеспечение качественного ухода и полива в течение 3 лет", - рассказал Ерболат Досаев.

Для полива растений в 2022-2023 году было построено 34 водозаборных сооружения, проведена система капельного орошения – более 200 км с охватом свыше 500 тыс. деревьев.

В текущем году план озеленения Алматы составляет 320 тыс. посадок. Всего на территориях общего пользования произрастает 2,8 млн деревьев, из них 79,6 тыс. – аварийные, подлежащие вырубке.