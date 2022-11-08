Более 2,4 тысячи детей родились с помощью ЭКО за год в Казахстане

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Благодаря специальной программе "Аңсаған сәби" в Казахстане за год с помощью ЭКО родились 2 461 долгожданных детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

"Ежегодно выделяется 7 000 квот на проведение вспомогательных репродуктивных процедур ЭКО, в результате применения которых по итогам 2021 года 3 249 женщин взяты на учет по беременности, в 2 097 семьях родились 2 461 долгожданных детей. Из них 1 288 девочек и 1 172 мальчиков, 364 ребенка появились на свет от многоплодной беременности", - уточнили в ведомстве.

Напомним, 1 сентября 2020 года Глава государства в Послании народу "Казахстан в новой реальности: время действий" поручил правительству запустить с 2021 года увеличение квот на ЭКО в семь раз, на это из республиканского бюджета выделено более шести миллиардов тенге.

Министерством здравоохранения проведён ряд мероприятий:

создан Экспертный совет из числа ведущих профильных специалистов и организаторов здравоохранения;

утверждена специальная программа "Аңсаған сәби", в рамках реализации которой пересмотрены нормативно-правовые акты по ВРТ;

актуализированы списки пациентов с бесплодием (женщин и мужчин) в разрезе регионов;

с учетом количества женщин и мужчин фертильного возраста проведено распределение 7 000 циклов ЭКО;

фондом социального медицинского страхования (ФСМС) проведено размещение объемов услуг ЭКО в разрезе медицинских организаций.

Услуги по проведению ЭКО в системе ОСМС предоставляют 19 клиник (из них три госсударственные, 16 частных).