Более 230 абонентов остаются третьи сутки без света в ЗКО

Третьи сутки остаются без света жители нескольких населённых пунктов в Западно-Казахстанской области после бурана. В работах по восстановлению электроснабжения задействовано 273 человека и 87 единиц техники, передаёт BaigeNews.kz.

"Вследствие неблагоприятных погодных условий 7 февраля практически половина Уральска, а также некоторые населённые пункты семи районов (Байтерек, Бурлин, Каратобе, Сырым, Таскала, Теректы, Чингирлау) были отключены от электроэнергии. Без электричества остались более 20 000 абонентов", - сообщили в акимате ЗКО.

Свет появился в домах 17 687 абонентов ближе к ночи 7 февраля. 8 февраля все абоненты района Байтерек, Теректинского района, города Аксай Бурлинского района были обеспечены электроэнергией.

По состоянию на вечер 9 февраля в Уральске частично остаются без электричества пять абонентов, ещё 234 абонентов – в четырёх населённых пунктах двух районов области: