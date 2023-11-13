Более 2,1 млрд тенге присвоило руководство больницы в Алматинской области

Формальные закупки медицинских изделий у подконтрольных поставщиков осуществляли руководитель и бухгалтер компании, взявшей в управление больницу в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"В период 2020-2022 годы похищено более 2,1 млрд тенге, выделенных из средств Фонда социального медицинского страхования. Медицинское учреждение было передано в доверительное управление в октябре 2020 года", - сообщили в ведомстве.

В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается, иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.