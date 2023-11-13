Более 2,1 млрд тенге присвоило руководство больницы в Алматинской области
Сегодня, 09:49
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Сегодня, 09:49Сегодня, 09:49
82Фото: Baigenews.kz
Формальные закупки медицинских изделий у подконтрольных поставщиков осуществляли руководитель и бухгалтер компании, взявшей в управление больницу в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"В период 2020-2022 годы похищено более 2,1 млрд тенге, выделенных из средств Фонда социального медицинского страхования.
Медицинское учреждение было передано в доверительное управление в октябре 2020 года", - сообщили в ведомстве.
В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается, иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.
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