  • 13 Ноября, 10:18
  • BAIGENEWS

Более 2,1 млрд тенге присвоило руководство больницы в Алматинской области

Сегодня, 09:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz Сегодня, 09:49
Сегодня, 09:49
82
Фото: Baigenews.kz

Формальные закупки медицинских изделий у подконтрольных поставщиков осуществляли руководитель и бухгалтер компании, взявшей в управление больницу в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"В период 2020-2022 годы похищено более 2,1 млрд тенге, выделенных из средств Фонда социального медицинского страхования.

Медицинское учреждение было передано в доверительное управление в октябре 2020 года", - сообщили в ведомстве.

В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается, иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.

Самое читаемое

Наверх