Более 21 млн тенге изъяли на таможенном посту Хоргос
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Граждане Казахстана пытались вывезти из страны незадекларированные наличные деньги на общую сумму 21,4 миллиона тенге. Нарушения выявили на таможенном посту "МЦПС Хоргос", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина РК.
"Только за последние три дня, с 11 по 13 марта, на таможенном посту "МЦПС Хоргос" департамента государственных доходов по области Жетысу пресечено четыре факта вывоза из РК незадекларированных наличных денег", - сообщили в ведомстве.
По всем фактам нарушители привлечены к административной ответственности.
Согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 343 Таможенного кодекса РК, декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если их общая сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или вывозе с неё превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов.
Кроме того, в соответствии с указом президента РК от 14 марта 2022 года №830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", запрещен вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов.
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