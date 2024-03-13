Более 21 млн тенге изъяли на таможенном посту Хоргос

Граждане Казахстана пытались вывезти из страны незадекларированные наличные деньги на общую сумму 21,4 миллиона тенге. Нарушения выявили на таможенном посту "МЦПС Хоргос", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина РК.

"Только за последние три дня, с 11 по 13 марта, на таможенном посту "МЦПС Хоргос" департамента государственных доходов по области Жетысу пресечено четыре факта вывоза из РК незадекларированных наличных денег", - сообщили в ведомстве.

По всем фактам нарушители привлечены к административной ответственности.

Согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 343 Таможенного кодекса РК, декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если их общая сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или вывозе с неё превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов.

Кроме того, в соответствии с указом президента РК от 14 марта 2022 года №830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", запрещен вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов.