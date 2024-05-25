Более 200 застрявших на островах лошадей спасли близ Атырау

Сотрудники ДЧС Кызылординской области спасли 210 голов лошадей рядом с Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Кызылординские спасатели провели работу по укреплению дамбы канала Соколь в населенном пункте Бесикты города Атырау. 210 голов лошадей, оставшихся на островах, были вывезены в безопасное место. Также была проведена работа по откачке воды", — говорится в сообщении.