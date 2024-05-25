  • 25 Мая, 15:36
  • BAIGENEWS

Более 200 застрявших на островах лошадей спасли близ Атырау

Сегодня, 13:23
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 13:23
Сегодня, 13:23
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Фото: скриншот с видео

Сотрудники ДЧС Кызылординской области спасли 210 голов лошадей рядом с Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Кызылординские спасатели провели работу по укреплению дамбы канала Соколь в населенном пункте Бесикты города Атырау. 210 голов лошадей, оставшихся на островах, были вывезены в безопасное место. Также была проведена работа по откачке воды", — говорится в сообщении.

 

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