Более 200 застрявших на островах лошадей спасли близ Атырау
Сегодня, 13:23
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Сегодня, 13:23Сегодня, 13:23
160Фото: скриншот с видео
Сотрудники ДЧС Кызылординской области спасли 210 голов лошадей рядом с Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Кызылординские спасатели провели работу по укреплению дамбы канала Соколь в населенном пункте Бесикты города Атырау. 210 голов лошадей, оставшихся на островах, были вывезены в безопасное место. Также была проведена работа по откачке воды", — говорится в сообщении.
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