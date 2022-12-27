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  • Более 200 тысяч женщин смогут раньше выйти на пенсию к 2028 году
almaty.tv Сегодня, 17:01
30
Сегодня, 17:01
30
Фото: almaty.tv

Более 200 тысяч женщин смогут раньше выйти на пенсию к 2028 году

Возрастной порог выхода на пенсию для женщин составит 61 год к 2028 году, благодаря Закону о государственной молодежной политике и социальном обеспечении. В Бюро национальной статистике подсчитали, сколько казахстанок смогут раньше выйти на заслуженный отдых, передает BaigeNews.kz. со ссылкой на Аналитическую службу "Атамекен"

"Таким образом, в 2027 году возрастной порог выхода на пенсию для женщин будет составлять 61 год, а не 63 года, как это было в предыдущей редакции до внесения изменений. Согласно данным Бюро национальной статистики, к началу 2028 года вместо 324 тысяч жительниц Казахстана на пенсию смогут претендовать 536 тысяч женщин. Это на 212 тысяч человек больше", - сообщает Телеграм-канал.

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#пенсия #пенсионные выплаты #женщины #пенсионный возраст
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:01
30
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