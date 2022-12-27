Более 200 тысяч женщин смогут раньше выйти на пенсию к 2028 году

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Возрастной порог выхода на пенсию для женщин составит 61 год к 2028 году, благодаря Закону о государственной молодежной политике и социальном обеспечении. В Бюро национальной статистике подсчитали, сколько казахстанок смогут раньше выйти на заслуженный отдых, передает BaigeNews.kz. со ссылкой на Аналитическую службу "Атамекен".