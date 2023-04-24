Более 200 тысяч казахстанцев играют в шахматы на постоянной основе

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В Казахстане работает более семи тысяч шахматных секций, в которых занимается более 200 тысяч человек, в том числе более 50 тысяч детей. Такие данные озвучили в Казахстанской федерации шахмат на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил первый вице-президент КФШ Дармен Садвакасов, на данный момент в Казахстане разрабатывается проект введения шахмат как факультативного предмета в образовательные программы. Этот проект должен охватить все этапы образования - от дошкольного до послевузовского. При его разработке были учтены рекомендаций комиссии "FIDE - Chess in Education", а также казахстанский и международный опыт.

"На протяжении последних семи лет КФШ реализует пилотный проект "Шахматы в школах". К нему было подключено более 600 школ и 1000 учителей. Обновлённый план предполагает увеличение охвата учащихся, занимающихся шахматами. Так, на первом этапе до 20 процентов школьников с 1 по 4 классы смогут заниматься шахматами в своих школах. Планируется провести профессиональную переподготовку по шахматным программам не менее 500 педагогов. В дальнейшем планируется расширить охват занятий шахматами как на дошкольников, так и на старших школьников и студентов, вплоть до послевузовского образования", - сказал Садвакасов.

IT-платформой образовательного проекта может стать приложение Chess Legends. Оно было создано казахстанскими разработчиками по инициативе и под руководством нескольких известных шахматистов, включая 14-го чемпиона мира Владимира Крамника и 4-кратную чемпионку мира, лидера мирового женского рейтинга FIDE Хоу Ифань (Китай). Методологию обучения разработала команда Евгения Владимирова, старшего тренера FIDE, экс-главного тренера сборных Казахстана, Индии и Испании.

"Давно обсуждалась идея введения шахмат в школьную программу. Мы видим как частные школы уже применяют такую практику, не дожидаясь появления государственных стандартов. Мы озвучивали Главе государства, что шахматы нужно внедрять в образовательную программу и получили с его стороны полную политическую поддержку", - добавил вице-президент КФШ.

Председатель комиссии "FIDE - Chess in Education" Леонче Гарсиа (Испания) и секретарь комиссии Рита Аткинс (Венгрия), в свою очередь, рассказали о международном опыте внедрения шахмат в образовательный процесс.

"Исследования доказывают, что дети, играющие в шахматы, хорошо учатся, но особенно успевают в математике и чтении. Шахматы улучшают концентрацию, чем сильнее ты концентрируешься, тем лучше понимаешь текст. Когда ты читаешь и играешь в шахматы, то мозг реализует идентичные процессы. Научные данные доказывают, что шахматы развивают семь из восьми типов интеллекта по Гарднеру. Шахматы учат пониманию, что ваше мнение – не единственно верное, и решение проблемы может быть разным, в зависимости от угла, под которым вы на нее смотрите", - отметил Леонче Гарсия.

Рита Аткинс подчеркнула, что шахматы с успехом можно применять при преподавании различных предметов, математики и не только. Особо она приветствовала государственную поддержку программы внедрения шахмат в образовательную программу в Казахстане.