Более 200 станций измерения веса установят на трассах в Казахстане
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До конца года на дорогах в Казахстане установят 220 автоматизированных станций измерения веса грузовых авто. По поручению премьер-министра министерство транспорта совместно с акиматами проводит работу по полному переходу на цифровой формат взвешивания, передаёт BaigeNews.kz.
Для этого в декабре 2022 года принят закон, определяющий порядок установки и функционирования АСИ.
Размещение станций на местных дорогах возложено на местнрые исполнительнрые органы, а на республиканских – на АО "КазАвтоЖол".
Закон обязывает автомобили с грузоподъёмностью свыше 12 тонн проезжать через АСИ, а объезд и уклонение от взвешивания будут фиксироваться. При этом за нарушение требований закона предусмотрено административное наказание.
Взвешивание транспортных средств осуществляется в движении. Фиксация нарушений, видеофиксация объездов, а также штрафы будут оформляться автоматически по принципу механизма системы "Сергек".
"В октябре 2023 года в Астане начались работы по установке АСИ на основных шести точках заезда транспорта в город. Для масштабирования подхода по всем регионам акиматами областей и городов Астана, Алматы и Шымкент планируется до конца 2024 года установить 150 АСИ. АО "КазАвтоЖол" в это время установит 70 станций на республиканских дорогах. Данными мерами министерство намерено решить вопросы предотвращения преждевременного разрушения и износа автомобильных дорог и обеспечения качественного контроля за проездом тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, а также минимизировать существующие коррупционные риски при осуществлении транспортного контроля", - сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.
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