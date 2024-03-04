Более 200 станций измерения веса установят на трассах в Казахстане

До конца года на дорогах в Казахстане установят 220 автоматизированных станций измерения веса грузовых авто. По поручению премьер-министра министерство транспорта совместно с акиматами проводит работу по полному переходу на цифровой формат взвешивания, передаёт BaigeNews.kz.

Для этого в декабре 2022 года принят закон, определяющий порядок установки и функционирования АСИ.

Размещение станций на местных дорогах возложено на местнрые исполнительнрые органы, а на республиканских – на АО "КазАвтоЖол".

Закон обязывает автомобили с грузоподъёмностью свыше 12 тонн проезжать через АСИ, а объезд и уклонение от взвешивания будут фиксироваться. При этом за нарушение требований закона предусмотрено административное наказание.

Взвешивание транспортных средств осуществляется в движении. Фиксация нарушений, видеофиксация объездов, а также штрафы будут оформляться автоматически по принципу механизма системы "Сергек".