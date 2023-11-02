Более 200 казахстанских предпринимателей прошли стажировку в Германии

В Берлине прошла встреча представителей Министерства национальной экономики РК и Федерального министерства экономики и защиты климата Германии, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Министерства национальной экономики РК, во время встречи стороны обсудили ход реализации Программы повышения квалификации управленческих кадров.

Министерство предложило в будущем сосредоточиться на таких отраслях, как машиностроение, медицина, логистика, а также на вопросах энергоэффективности, цифровизации предприятий и возобновляемых источниках энергии. Также ведомство предлагает включить в программу дальнейшее сопровождение и содействие после прохождения данной стажировки, а также увеличить число участников-предпринимателей из Казахстана.

Отмечается, что программа предусматривает стажировку отечественных предпринимателей в немецких компаниях. Германия покрывает основную часть расходов наших предпринимателей.

Проходя стажировку на предприятиях Германии, участники изучают конкретные вопросы, устанавливают деловые связи по вопросам трансферта технологий, приобретения оборудования, взаимной поставки товаров, работ и услуг, приобретают франшизы и создают совместные предприятия.

С 2016 по 2022 годы стажировку прошли 206 предпринимателей. Они подписали 31 контракт на сумму 18,6 миллиона евро, приобрели оборудования на сумму 546,5 тысячи евро.