  • 3 Ноября, 05:36
  • BAIGENEWS
Нового замакима назначили в Карагандинской области
Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО
Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Минтуризма ищет инвестора для строительства горнолыжного курорта "Каскелен
ООН против переселения палестинцев на Синай
Правительству и нацбанку надо усилить координацию – глава НБ РК
В Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори
Государству возвращено месторождение никеля и кобальта стоимостью 5,6 трлн тенге
Токаев поручил разработать новое видение развития спортивной отрасли
Граждане 80 стран мира могут пребывать в Казахстане без визы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Более 200 казахстанских предпринимателей прошли стажировку в Германии

Вчера, 09:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МНЭ РК Вчера, 09:41
Вчера, 09:41
403
Фото: МНЭ РК

В Берлине прошла встреча представителей Министерства национальной экономики РК и Федерального министерства экономики и защиты климата Германии, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Министерства национальной экономики РК, во время встречи стороны обсудили ход реализации Программы повышения квалификации управленческих кадров.

Министерство предложило в будущем сосредоточиться на таких отраслях, как машиностроение, медицина, логистика, а также на вопросах энергоэффективности, цифровизации предприятий и возобновляемых источниках энергии. Также ведомство предлагает включить в программу дальнейшее сопровождение и содействие после прохождения данной стажировки, а также увеличить число участников-предпринимателей из Казахстана.

Отмечается, что программа предусматривает стажировку отечественных предпринимателей в немецких компаниях. Германия покрывает основную часть расходов наших предпринимателей.

Проходя стажировку на предприятиях Германии, участники изучают конкретные вопросы, устанавливают деловые связи по вопросам трансферта технологий, приобретения оборудования, взаимной поставки товаров, работ и услуг, приобретают франшизы и создают совместные предприятия.

С 2016 по 2022 годы стажировку прошли 206 предпринимателей. Они подписали 31 контракт на сумму 18,6 миллиона евро, приобрели оборудования на сумму 546,5 тысячи евро.

Самое читаемое

Наверх