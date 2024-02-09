Более 200 фур не выпускают на трассу в Костанайской области

Скопление большегрузов на трассе А-22 в Костанайской области прокомментировали в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты пояснили, что из-за ухудшения погоды и закрытия дороги в Актюбинской области 7 февраля было принято решение о введении ограничения движения для всех видов транспорта на трассе республиканского значения А-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" (от границы Актюбинской области до посёлка Денисовка).

"На закрытых участках в районе посёлка Денисовка, Лисаковска и станции Тобол наблюдается скопление транзитного большегрузного автотранспорта в количестве 200-250 единиц. В Костанайской области спецтехника работает в штатном режиме, проезд по данной дороге на территории региона обеспечен, но движение транзитного транспорта возможно только после стабилизации погодных условий в Актюбинской области", - заявили в компании.

Кроме того, на участке до Актюбинской области недостаточно объектов придорожного сервиса (АЗС, кемпинги, пункты питания, гостиницы). Имеющиеся точки не смогут обеспечить заправку, питание и проживание водителей и пассажиров остановленных транспортных средств.

Для обеспечения безопасности людей проезд по дороге А-22 от границы Актюбинской области до посёлка Денисовка будет закрыт.