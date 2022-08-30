Более 200 человек заразились КВИ за сутки в Казахстане

Фото: strategy2050.kz

За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает BaigeNews.kz. В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 августа.

Из общего числа заболевших:



в городе Нур-Султан – 47,



в городе Алматы – 38,



в городе Шымкент – 3,



в Акмолинской области – 35,



в Актюбинской области – 0,



в Алматинской области – 2,

в Жетысуской области - 0,



в Атырауской области – 2,



в ВКО – 8,

в Абайской области - 2,



в Жамбылской области – 3,



в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 46,

в Улытауской области - 5,



в Костанайской области – 0,



в Кызылординской области – 0,



в Мангистауской области – 6,



в Павлодарской области – 10,



в СКО – 11,



в Туркестанской области – 0.

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Всего в стране подтверждено 1 388 249 случаев. Все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.