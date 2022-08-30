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strategy2050.kz Сегодня, 09:07
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Фото: strategy2050.kz

Более 200 человек заразились КВИ за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает BaigeNews.kz. В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 августа. 

Из общего числа заболевших:
 
в городе Нур-Султан – 47, 
 
в городе Алматы – 38, 
 
в городе Шымкент – 3, 
 
в Акмолинской области – 35, 
 
в Актюбинской области – 0, 
 
в Алматинской области – 2,

в Жетысуской области - 0,
 
в Атырауской области – 2, 
 
в ВКО – 8, 

в Абайской области - 2,
 
в Жамбылской области – 3, 
 
в ЗКО – 10, 

в Карагандинской области – 46, 

в Улытауской области - 5,
 
в Костанайской области – 0, 
 
в Кызылординской области – 0, 
 
в Мангистауской области – 6, 
 
в Павлодарской области – 10, 
 
в СКО – 11, 
 
в Туркестанской области – 0. 
⠀ 
Всего в стране подтверждено 1 388 249 случаев. Все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне. 

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#коронавирус #эпидемиологическая ситуация #МВК
Сегодня, 09:07
131
Журналист

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