Лента новостей
- Токаев посетит Костанайскую область 09:48 0
- Александр Бублик стартовал с победы на US Open 09:26 69
- Более 200 человек заразились КВИ за сутки в Казахстане 09:07 128
- Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде 08:44 210
- Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции 08:11 168
- "Чуть не довели до суицида". Жертвы буллинга в казахстанских школах рассказали свои истории 07:55 348
- Стыдили за лишний вес: Бритни Спирс рассказала о жизни под опекой отца 06:34 306
- Крупный пожар на оптовом рынке Алматы мог спровоцировать поджог 05:16 623
- Полиция проверит безопасность казахстанских школ 04:23 258
- Казахстанский нокаутер пообещал "шокировать мир" 03:07 566
- Тайники с автоматами и ружьями нашли в центре Шымкента 01:38 434
- Продюсера российского сериала "Чикатило" осудили на пять с половиной лет 00:50 635
- Десять детей спасли из загоревшейся гостиницы в Риддере 29.08.2022 458
- Казахстанцы подожгли военкомат в Омске ради 800 тысяч рублей 29.08.2022 2765
- Новый рекорд арт-рынка: бейсбольная карточка ушла за 12,6 миллиона долларов 29.08.2022 321
- Казахстанская велосипедистка завоевала "золото" на Кубке Азии 29.08.2022 464
- В FlyArystan ответили, почему отказались перевозить инвалидную коляску 29.08.2022 934
- Сразу пять медалей завоевала казахстанская гимнастка на турнире в Венгрии 29.08.2022 732
- Врачи рассказали, как на самом деле работает медицина в Казахстане 29.08.2022 925
- Два мешка с похищенными в январе оружием и боеприпасами нашли в Алматы 29.08.2022 599
- Казахстан должен строиться не государством, а обществом. Правозащитница Умарова в эфире проекта "20:22" 29.08.2022 632
- Для каспийских тюленей хотят создать три государственных природных резервата 29.08.2022 412
- Наш керосин не влияет на стоимость пассажирских авиаперелётов — Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев 29.08.2022 449
- Правда ХХ века: как учёные просчитались, а семипалатинцы закрыли ядерный полигон 29.08.2022 1203
- "Сотрудники авиакомпании FlyArystan лишили меня ног" — Нияз Сундиталиев 29.08.2022 1841
- Хот-доги, йога и рок-н-ролл. Музыкальный фестиваль Sunset прошел в Нур-Султане 29.08.2022 566
- Семипалатинский полигон: cохранение и укрепление режима нераспространения 29.08.2022 685
- Ожоги 70 процентов тела получил водитель загоревшейся машины в Актобе 29.08.2022 585
- Бой Головкина и Альвареса покажут в кинотеатрах 29.08.2022 577
- Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня 29.08.2022 670
- Схрон с оружием обнаружили на кладбище близ Кокшетау 29.08.2022 622
- К счастью, все поправки были направлены на человека — эксперты о Новой Конституции 29.08.2022 502
- Историческая сенсация: зарубежные и местные археологи назвали точное время существования города Жанкент 29.08.2022 808
- Токаев о ядерных испытаниях: Эта трагедия не должна повториться 29.08.2022 424
- Новейшее оборудование для операций на мозге установили в Шымкенте 29.08.2022 593
- Идущего пешком из Беларуси к морю туриста спас полицейский в Мангистауской области 29.08.2022 4446
- Выброс пропана произошёл на крупном заводе в Атырауской области 29.08.2022 627
- Более 440 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане 29.08.2022 464
- Российское зерно может обрушить рынок Казахстана 29.08.2022 3743
- Кызылординец стрелял во время свадьбы: изъято оружие российского производства 29.08.2022 2438
- Зеленский провёл секретное совещание 29.08.2022 3977
- Семь медалей привезли казахстанцы с чемпионата Азии по таэквондо 29.08.2022 716
- Автомобиль принцессы Дианы продан за рекордную сумму 29.08.2022 806
- Появилась информация о приглашении Аршавина в казахстанскую команду 29.08.2022 637
- В Актау мужчина спас унесённых в море девочек 29.08.2022 1760
- Сельхозярмарку в столице продлили по просьбе горожан 28.08.2022 636
- Житель Кызылорды стрелял в воздух во время свадьбы 28.08.2022 561
- Казахстанские гимнастки завоевали три медали в Венгрии 28.08.2022 564
- Пеликан гулял среди людей на заправке в Актюбинской области 28.08.2022 551
- Еженедельная телепередача, посвящённая работе президента, появилась в Казахстане 28.08.2022 484
- Установить рекорд Гиннеса планируют в Казахстане к Съезду лидеров мировых религий 28.08.2022 853
- Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках 28.08.2022 7151
- В Павлодарской области вернули в бюджет более 30 миллионов тенге нереализованных грантов 28.08.2022 445
- Телеграмму соболезнования президенту Пакистана направил Токаев 28.08.2022 477
- Зороастрийский храм нашли археологи в Туркестанской области 28.08.2022 811
- Экибастузские Бонни и Клайд: за растрату 25 миллионов может сесть пара влюблённых 28.08.2022 865
- Пожар на оптовом рынке в Алматы локализовали за 25 минут 28.08.2022 906
- 120 потерявшихся детей вернули родителям на концерте в Атырау 28.08.2022 795
- Казахстанцы стали вдвое чаще жаловаться на услуги по ОСМС 28.08.2022 763
- Ноттинг-Хиллский карнавал возвращается на улицы Лондона 28.08.2022 554
- Пожар произошел на рынке "Саудакент" в Алматы 28.08.2022 1074
- Казахстанские военные заняли третье место на Армейских международных играх 28.08.2022 779
- Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 250 28.08.2022 460
- 10-летнего электросамокатчика сбил внедорожник в Атырау 28.08.2022 630
- Тысячи краснокнижных птиц сняли на видео в Коргалжынском заповеднике 28.08.2022 525
- В ВКО из-за отсутствия средств на ремонт плотины катастрофически обмелел водоём 28.08.2022 584
- Сербия и Косово урегулировали спор о документах по поводу перемещения своих граждан через границу 28.08.2022 824
- 46 кандасов из Туркменистана приняли в Павлодаре 28.08.2022 2101
- Конституционный суд обеспечивает верховенство Конституции на всей территории страны —Иоган Меркель 28.08.2022 556
- Казахстан стал мировым лидером в боксе в среднем весе 28.08.2022 1183
- Ситуация с КВИ в Казахстане стабилизировалась 28.08.2022 589
- Кредиты на 22 миллиона тенге "навешал" на знакомых житель ВКО 28.08.2022 1048
- Около тысячи человек погибли из-за наводнения в Пакистане 28.08.2022 751
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 9996
- Геннадий Головкин обратился к Жанибеку Алимханулы 28.08.2022 2567
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 740
- Несколько часов тушат мусорный полигон в Уральске 28.08.2022 619
- Штормовое предупреждение объявили в девяти областях Казахстана 28.08.2022 711
- Потерпевших и обвиняемых по делу о финпирамидах в Актобе потряс приговор суда 28.08.2022 1189
- Забравшийся на кран мужчина арестован на пять суток в Нур-Султане 27.08.2022 626
Более 200 человек заразились КВИ за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает BaigeNews.kz. В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 августа.
Из общего числа заболевших:
в городе Нур-Султан – 47,
в городе Алматы – 38,
в городе Шымкент – 3,
в Акмолинской области – 35,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 2,
в Жетысуской области - 0,
в Атырауской области – 2,
в ВКО – 8,
в Абайской области - 2,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 10,
в Карагандинской области – 46,
в Улытауской области - 5,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 6,
в Павлодарской области – 10,
в СКО – 11,
в Туркестанской области – 0.
⠀
Всего в стране подтверждено 1 388 249 случаев. Все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.
-
Hype news
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 9996
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 740
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 6402
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 868
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 3515
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 25569
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 7957
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1555
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 5043
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 1809
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 18615
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3569
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4384
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 2775
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8316
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 3687
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2512
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2565
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6273
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 2695
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2358
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 4802
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 2609
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10225
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2392
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2500
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2382
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 4844
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 2590
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 3042
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 3651
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4427
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4198
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 3878
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5165
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 4890
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 4833
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5124
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7413
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 10977
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 6684
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7538
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6735
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10142
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6104
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 6828
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 9010
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7555
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 7456
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6633
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8441
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 6850
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16442
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9082
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 8472
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 8792
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9213
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8426
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8522
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 8919
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10145
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 8687
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 9969
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13367
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 8707
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10231
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8084
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 7871
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 8804
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 9001
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7780
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9317
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7566
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 9347
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 15926
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 7885
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 9071
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 8864
- 27 пассажиров не вместились в самолёт Air Astana из Антальи в Алматы 19.06.2022 19889
- Ребёнок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут 19.06.2022 9863
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 6816
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6076
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6160
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6421
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 5852
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 9880
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6584
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8517
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9445
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9450
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7096
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7229
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 21975
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8196
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10145
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7378
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8771
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9376
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10344
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8787
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10801
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10220
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11320
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11533
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27775
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 11909
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12671
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12637
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12477
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13406
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21019
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 12841
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20070
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30475
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14561
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 17905
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 18804
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21047
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17046
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18260
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16343
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16477
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16318
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 31882
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18183
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 16878
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 20929
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 20826
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21109
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20217
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20450
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22601
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23235
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21794
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21368
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22225
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 21867
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21057
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 22735
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21732
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22075
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23592
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24761
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24205
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23537
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 25765
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23203
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 25979
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23707
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54524
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25235
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24373
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25251
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 23992
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24072
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24290
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24060
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 25009
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24422
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 25709