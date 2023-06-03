Более 200 человек погибли в результате столкновения поездов в Индии

Фото: AFP

По меньшей мере 207 человек погибли и около 900 получили травмы различной тяжести в результате столкновения двух пассажирских и одного грузового поезда в штате Одиша на востоке Индии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

По предварительным данным, скорый поезд "Шалимар-Коромандель" около семи вечера по местному времени сошёл с рельсов, причем несколько вагонов оказались на другом пути, по которому следовал экспресс "Есвантпур-Хаора".

Он врезался в эти вагоны, после чего произошло еще одно столкновение, уже с грузовым поездом, который стоял рядом на путях.

К месту катастрофы прибыло уже более 200 машин скорой помощи, на дежурство дополнительно вызваны более 100 врачей, многие из выживших пассажиров, по свидетельствам очевидцев, пришли на помощь тем, кто оказался в перевернутых вагонах, спасательная операция продолжается.

Спасатели пытаются достать людей из перевернутых вагонов. Остаются опасения, что число жертв может еще возрасти. Некоторые СМИ сообщают о 233 погибших.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнование родственникам погибших и пострадавших и сообщил в твиттере, что на месте аварии ведутся спасательные работы и делается все возможное, чтобы пострадавшие получили нужную помощь.

Различные железнодорожные аварии в Индии случаются часто — по несколько сотен раз в год, однако происшествия такого масштаба — редкость.