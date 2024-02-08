Более 200 автомобилей застряли на трассах из-за бурана в Казахстане

В Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях за прошедшие сутки дорожники вызволили из снежного плена более 200 автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".

Как сообщили в ведомстве, в числе этих 200 автомобилей были три рейсовых автобуса. Дорожники продолжают вести активные работы по вызволению легковых и грузовых автомобилей из снежного заноса, а также по эвакуации водителей и пассажиров в ближайщие населенные пункты.

"На большей части страны наблюдается ухудшение погодных условий, в виде метели, гололеда, порывистого ветра до 30 метров в секунду и ограничения видимости", - напомнили в КазАвтоЖол.

Также сообщается, что к этому часу на автодорогах республиканского значения для проведения работ по зимнему содержанию задействовано 785 единиц специальной техники и 1420 человек.

В КазАвтЖол напомнили, что оперативная информация о закрытых участках размещена в мобильном приложений Sapar, на официальном сайте компании www.qaj.kz, а также работает круглосуточный колл-центр по короткому номеру 1403.