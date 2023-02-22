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Более 20 участков земли незаконно выдали на побережье Каспия
Акимат Актау необоснованно предоставил 21 земельный участок на побережье Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz. Они предназначались для развития туризма. Такие факты выявили в Департаменте Антикоррупционной службы по Мангистауской области.
"В 2021 году акиматом города передано в аренду 4,7 соток земли из прилегающего земельного участка для расширения неосвоенных десять соток земли, предназначенных под строительство базы отдыха. В связи с неосвоением подан иск в суд о возврате земли государству", - рассказал временно иисполняющий обязанности руководителя ведомства Шамурайт Шаменов.
Также был факт, когда бизнесмен арендовал у акимата землю под строительство гостиницы на берегу моря, а после продал его. В настоящее время в суд подано исковое заявление о возврате участка государству за неиспользование.
В результате проведенного мониторинга сферы земельных отношений семь гектаров земли, необоснованно предоставленных предпринимателю, были возвращены государству. В ближайшее время земельный участок будет выставлен на продажу через аукцион.
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