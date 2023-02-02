Более 20 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг в январе

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С начала года через портал социальных услуг около 18,4 тысячи лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации, 200 – услуги жестового языка, две тысячи – услуги индивидуального помощника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

На портале лица с инвалидностью могут сами выбирать производителя и поставщика техсредств и услуг реабилитации. Заказ подтверждается ЭЦП услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно с доставкой либо самовывозом.

Предоставляемые средства реабилитации включают в себя протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические и гигиенические средства, а также кресла-коляски.

По данным министерства, сейчас на портале зарегистрировано 841 медико-социальное учреждение, оказывающее специальные социальные услуги, 308 поставщиков ТСР, более 26 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника, 669 жестового языка и 95 санаторно-курортного лечения.