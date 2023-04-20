Более 20 тысяч пачек сигарет хотели незаконно провезти в Казахстан из Кыргызстана

Фото: КНБ РК

В автомобильном пункте пропуска "Сыпатай батыр" Жамбылской области пограничниками пресечена попытка незаконного ввоза в Казахстан из Кыргызстана крупной партии табачных изделий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Общий объем контрабанды составил 20 160 пачек сигарет. Предварительная оценочная стоимость товара составляет около 5 400 000 тенге.

Выявленный груз передан в управление государственных доходов Меркенского района для принятия процессуального решения.

Наряду с этим, 14 и 17 апреля на участках пограничных отделений "Аксу" и "Кенес" Департамента ПС по Жамбылской области задержаны три граждан Кыргызстана, нарушивших государственную границу. В отношении задержанных проводятся проверочные мероприятия, - добавили в КНБ РК.