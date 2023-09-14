Более 20% объектов придорожного сервиса в Казахстане не соответствуют стандартам

На сегодняшний день в стране функционирует 1652 объекта придорожного сервиса, 78% из которых отвечают требованиям Национального стандарта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта РК.

По информации ведомства, до конца текущего года планируется запустить 78 объектов придорожного сервиса, 53 из которых планируется построить за счет привлечения частных инвестиций

"Также заработают 25 новых санитарно-гигиенических узлов, предусмотренных в рамках проектов реконструкции и ремонта дорог. Это увеличит долю объектов придорожного сервиса, соответствующих Нацстандарту, до 82%", - сообщили в минтранспорта.

Кроме того, к 2029 году планируется строительство более 200 новых объектов, соответствующих стандарту.