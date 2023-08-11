Более 20 человек пострадали после землетрясения в Турции

Новое землетрясение произошло на востоке Турции в провинции Малатья. По меньшей мере 23 человека пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Люди в панике выбегали на улицы. В эпицентр землетрясения направлены спасатели. Госпитализированным оказывают медицинскую помощь. Большинство травм характерно для падений с высоты. Сейсмологи зафиксировали колебания магнитудой 5,6. Очаг залегал на глубине семи километров.