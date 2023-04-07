Более 2 тысяч литров бензина пытались незаконно вывезти из Казахстана

Фото: Economist.kg

С 31 января 2023 года пресекли 288 фактов незаконного вывоза ГСМ с территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

"С момента введения запрета на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов органами государственных доходов на внешней границе (в третьи страны) - были выявлены 94 факта незаконного вывоза нефтепродуктов, по которым судом наложен штраф на сумму более 1,5 миллиона тенге и конфискованы 2341 литр бензина и 25 335 литров дизельного топлива", - сообщили КГД.

На границе со странами ЕАЭС установлено 194 факта вывоза ГСМ, общим объемом более 63 тысячи литров (63 820 литров).

Со дня вступления в силу вышеуказанного запрета (31.01.2023 г.) Комитетом государственных доходов МФ РК приняты меры по недопущению таможенного декларирования нефтепродуктов в информационной системе электронного декларирования "АСТАНА-1".

Администрирование этого запрета будет осуществляться на постоянной основе на период 6 месячного запрета вывоза.