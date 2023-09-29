Более 2 млн казахстанцев сдали декларации об активах
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В Казахстане завершился второй этап всеобщего декларирования. В этом году "входную" декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) впервые представили свыше двух миллионов работников госучреждений и субъектов квазигосударственного сектора (учителя, врачи, деятели культуры и спорта), а также их супруги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина РК.
98 процентов деклараций представлены в электронном виде.
"Если граждане ошибочно либо не полностью отразили сведения в декларации, они могут представить "дополнительную" декларацию об активах и обязательствах в течение трёх лет", - сообщили в ведомстве.
После представления декларации об активах и обязательствах в 2023 году, с 2024 года граждане должны ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).
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