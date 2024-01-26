Более 1800 афтершоков зафиксировали казахстанские сейсмологи за три дня
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Национальный научный Центр сейсмологического наблюдения и исследований сообщает о 1800 слабых афтершоках в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.
В период с 23 января по 26 января 2024 года по Казахстану "ННЦСНиИ" зарегистрировано более 1800 слабых афтершоков, только 11 из них имели ощутимость в Алматы в 2 балла.
"Афтершоковая деятельность данного очага продолжается по сей день, это тоже закономерное явление, сколько именно по времени будет происходить этот процесс - сложно сказать. Это будет зависеть от многих факторов: и от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, геологического строения земной коры тектонических особенностей и других параметров. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности и она вернется в обычный режим", - пояснили сейсмологи.
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