Более 1800 афтершоков зафиксировали казахстанские сейсмологи за три дня

Национальный научный Центр сейсмологического наблюдения и исследований сообщает о 1800 слабых афтершоках в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

В период с 23 января по 26 января 2024 года по Казахстану "ННЦСНиИ" зарегистрировано более 1800 слабых афтершоков, только 11 из них имели ощутимость в Алматы в 2 балла.