Более 18 часов жители Косшы сидят без воды

Сначала представители коммунальных служб посёлка Косшы сообщили о плановом отключении в связи с ремонтными работами 21 декабря с 14:00 до 17:00 часов, но воду до сих пор так и не дали, передает BaigeNews.kz.

Объявление о плановом отключении электричества жителям Косшы разослали накануне - 20 декабря. Поскольку водозаборная станция работает от электричества, то вместе со светом в домах пропала и вода. Если обесточенной оказалась часть домов, попадающая под зону проводимых работ, то воду отключили практически всем жителям. Есть она только у тех, кто живет в частном секторе и имееют скважины.

"Живу в Косшы три года. С водой очень часто возникают проблемы. На водозаборной станции регулярно происходят аварии. Из-за отсутствия воды, также как и все, испытываю трудности на бытовом уровне: как говорится, ни помыться, ни побриться. У меня вообще белье в стиралке с обеда застряло. А вообще, когда стираешь, постоянно приходится следить за водой. Не дай бог отключат. У знакомой недавно сгорела стиралка. Вот так и живём. Постоянно начеку", - говорит жительница по имени Гульшат.

Труднее всего приходится семьям с детьми, пенсионерам. Запасы, которые удается сделать, хватает на пару часов.

В самом акимате на вопросы и замечания людей сначала отмалчивались, потом сообщили,что "произошел порыв на станции подачи воды. Производится ремонт порыва. Откачка занимает время. Для проведения сварочных работ необходимо осушить водопровод".

После стало известно, что возникла некая проблема с насосами.

Стоит отметить,что аким Косшы Гайдар Касенов находится на месте аварийных работ и лично контролирует ситуацию.