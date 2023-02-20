Более 170 человек сошли с предвыборной гонки в мажилис

По данным Центральной избирательной комиссии, 18 февраля в 18:00 регистрация кандидатов в депутаты завершилась. После этого один человек снял свою кандидатуру по собственному желанию, а ещё троим отказали из-за установленных недостоверностей в представленных декларациях.

"На основании представленных сведений окружных избирательных комиссий установлено, что из 609 выдвинутых кандидатов 435 кандидатов зарегистрировано, 45 сняты до регистрации на основании личных заявлений, 125 кандидатам отказано в регистрации и регистрация четырёх кандидатов отменена", — говорится в сообщении ЦИК РК.

Всего по 29 одномандатным территориальным избирательным округам по выборам депутатов мажилиса парламента было выдвинуто 609 кандидатов: 79 кандидатов от семи политических партий, пять кандидатов от четырёх общественных объединений, 525 или 86,21 процента — самовыдвиженцы.

В итоге по 29 избирательным округам зарегистрировано 435 кандидатов (15 человек на один мандат). Наибольшая конкуренция 41 и 42 кандидата на один мандат в Астане, а также 37, 33, 34 кандидатов в Алматы. Наименьшая – пять кандидатов в округе №25 Туркестанской области.

359 кандидатов (82,53 процента) являются самовыдвиженцами, 76 кандидатов (17,47 процента) идут на выборы от политических партий. Из зарегистрированных кандидатов 350 (80,46 процента) мужчин, 85 (19,54 процента) женщин. Средний возраст кандидатов – 49,34 года. Среди кандидатов представители 10 этносов.