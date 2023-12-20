Более 170 человек погибли из-за наводнения в Кении

174 человека погибли из-за проливных дождей и оползней в Кении. Об этом сообщил официальный представитель правительства Исаак Мваура, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Xinhua.

По его словам, несмотря на стабилизацию ситуации с наводнениями, за последние три дня в стране произошло шесть смертей в результате оползней.

"Национальный центр по чрезвычайным ситуациям Эль-Ниньо продолжает внимательно следить за ситуацией с наводнением в сотрудничестве с соответствующими агентствами и местными властями, чтобы смягчить последствия этих недавних инцидентов", - сказал Мваура.

По данным правительства и гуманитарных организаций, с октября проливные дожди и ливневые паводки затронули 38 из 47 округов, смыли дома, затопили сельскохозяйственные угодья и привели к гибели скота. Наиболее пострадавшими от наводнений являются округа Тана-Ривер и Ламу, расположенные на юго-востоке страны.

Метеорологический департамент Кении прогнозирует, что необычно сильные дожди, начавшиеся в октябре, продолжатся до января 2024 года.