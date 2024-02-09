Более 170 человек эвакуировали с трассы "Караганда - Темиртау"

Об аварийно-спасательных работах, вызванных непогодой в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, рассказали в ДЧС региона, передаёт BaigeNews.kz.

"За прошедшие сутки подразделениями департамента по чрезвычайным ситуациям с участка дороги "Караганда - Темиртау" из транспортных средств, скопившихся на посту, эвакуировано 178 человек, из них 12 детей. Все доставлены в Темиртау, в медицинской помощи не нуждались. Также с участка дороги "Темиртау-Нура" в пяти километрах от города из технической неисправной машины Toyota в Темиртау эвакуировано пять человек", - сообщили в ДЧС.