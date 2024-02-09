Двух беременных эвакуировали спасатели в Акмолинской области
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Двум беременным пришли на помощь спасатели в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Из-за неблагоприятных погодных условий женщины, почувствовавшие боли в животе, не могли выехать из села Шалкар.
Спасатели ОЧС Коргалжынского района совместно с сотрудниками ДЧС Астаны доставили женщин в районную больницу и столичную клинику.
Состояние рожениц стабильное.
Напомним, в Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение. 10 февраля в регионе ночью ожидается метель, на юге, востоке области гололёд, днём - метель. Ветер юго-западный, западный, порывы до 23-28 метров в секунду.
Ранее сообщалось о том, что акмолинские спасатели за сутки доставили в пункты обогрева 26 человек. Среди них была беременная женщина.
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