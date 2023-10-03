Более 163 млн кибератак совершено на ресурсы госорганов в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил АО "Государственная техническая служба", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе посещения президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии и мерах по обеспечению информационной безопасности Республики Казахстан.

"Главе государства продемонстрировали процесс и результаты работы Национального координационного центра информационной безопасности, Центра управления сетями телекоммуникаций, Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра исследования вредоносного кода. Доложено, что за 9 месяцев текущего года отражено 163,4 млн кибератак на ресурсы государственных органов и критически важные объекты", - говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития механизмов, обеспечивающих стабильное функционирование информационной инфраструктуры страны и отражение любых угроз безопасности в этой сфере.

Главой государства дан ряд конкретных поручений по вопросам совершенствования указанной деятельности.