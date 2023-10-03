Более 163 млн кибератак совершено на ресурсы госорганов в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил АО "Государственная техническая служба", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе посещения президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии и мерах по обеспечению информационной безопасности Республики Казахстан.
"Главе государства продемонстрировали процесс и результаты работы Национального координационного центра информационной безопасности, Центра управления сетями телекоммуникаций, Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра исследования вредоносного кода.
Доложено, что за 9 месяцев текущего года отражено 163,4 млн кибератак на ресурсы государственных органов и критически важные объекты", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития механизмов, обеспечивающих стабильное функционирование информационной инфраструктуры страны и отражение любых угроз безопасности в этой сфере.
Главой государства дан ряд конкретных поручений по вопросам совершенствования указанной деятельности.
Самое читаемое
- Валерия рассказала об условиях развода с Пригожиным
- Придётся затянуть пояса: какими будут цены на хлеб, сахар и мясо в Казахстане
- Департамент юстиции ВКО незаконно препятствовал развитию инвестиционного проекта
- Мать заявила об изнасиловании сына-первоклассника в элитной школе Алматы
- Ни денег, ни визы: без работы с миллионным заработком в Европе остались казахстанцы