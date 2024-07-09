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Более 160 патронов и ружьё изъяли у жителя Туркестанской области

Сегодня, 21:04
АВТОР
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ДП Туркестанской области Сегодня, 21:04
Сегодня, 21:04
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Фото: ДП Туркестанской области

В ходе ОПМ "Кару" полицейские совместно с сотрудниками КНБ задержали жителя Туркестанской области, у которого изъяли огнестрельное оружие и патроны, передаёт BaigeNews.kz.

При обыске в доме жителя Созакского района оперативники обнаружили в сейфе охотничье ружьё и более 160 патронов различного калибра, в том
числе от автомата АК-47 и травматического оружия.

Как пояснил мужчина, патроны он нашёл год назад и до настоящего времени хранил у себя дома.

По факту возбуждено уголовное дело. Вещественные доказательства направлены на экспертизу. Проводится расследование и выясняются все обстоятельства.

Кроме того, в Казыгуртском районе полицейские обнаружили у местного жителя газо-травматический пистолет марки "Лидер". Подозреваемый арестован.

Собранные материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для принятия законного решения.

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