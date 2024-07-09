Более 160 патронов и ружьё изъяли у жителя Туркестанской области
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В ходе ОПМ "Кару" полицейские совместно с сотрудниками КНБ задержали жителя Туркестанской области, у которого изъяли огнестрельное оружие и патроны, передаёт BaigeNews.kz.
При обыске в доме жителя Созакского района оперативники обнаружили в сейфе охотничье ружьё и более 160 патронов различного калибра, в том
числе от автомата АК-47 и травматического оружия.
Как пояснил мужчина, патроны он нашёл год назад и до настоящего времени хранил у себя дома.
По факту возбуждено уголовное дело. Вещественные доказательства направлены на экспертизу. Проводится расследование и выясняются все обстоятельства.
Кроме того, в Казыгуртском районе полицейские обнаружили у местного жителя газо-травматический пистолет марки "Лидер". Подозреваемый арестован.
Собранные материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для принятия законного решения.