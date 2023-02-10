Более 160 млн тенге выделил Казахстан на помощь Сирии

Фото: МЧС РК

Первый борт с гуманитарной помощью вылетел сегодня из Алматы в Алеппо.

По поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева правительство окажет гуманитарную помощь народу Сирии, пострадавшему от разрушительного землетрясения. Помощь будет передана в рамках Организации исламского сотрудничества по линии Исламской организации по продовольственной безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

На эти цели из республиканского бюджета выделяет более 160 миллионов тенге.

"Помощь в виде продуктов питания, тёплой одежды, палаток и постельных принадлежностей общим весом 50 тонн будет доставлена на территорию Сирийской Арабской Республики специальными воздушными судами. Первый борт вылетел сегодня из Алматы в Сирию", - сообщили в правительстве.

Руководство Исламской организации по продовольственной безопасности лично передаст гуманитарный груз уполномоченным представителям Сирии в Алеппо при содействии посольства Казахстана в Ливане и консульства Казахстана в Сирии.