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Более 1500 морских львов в Чили умерли от птичьего гриппа
По предварительным данным, свыше 1500 морских львов в Чили умерли от птичьего гриппа H5N1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BNO News.
Отмечается, что это на 1000 больше, чем двумя неделями ранее. Животные гибнут на фоне растущей обеспокоенности по поводу вируса H5N1.
Национальная служба рыболовства и аквакультуры Чили сообщила, что в этом году по меньшей мере 1535 морских львов были найдены мертвыми, что значительно больше по сравнению с серединой марта, когда сообщалось о смерти 532 морских львов.
Только в пятницу сообщалось, что более 70 морских львов погибли на малонаселённом острове Санта-Мария.
Также в этом году были найдены мертвыми более 730 пингвинов Гумбольдта и 8 морских выдр. Большинство животных были найдены в Арике и Паринакоте, на севере Чили.
"Это показывает, что мы явно сталкиваемся с ненормальной ситуацией, которую мы связываем с явлением высокопатогенного птичьего гриппа", — сказала глава службы аквакультуры Мария Соледад Тапиа Альмонасид.
Отмечается, что морские львы сильно пострадали в Южной Америке. Сообщается, что около 3500 морских львов в Перу, который находится рядом с Чили, также умерли от птичьего гриппа, что повышает вероятность передачи вируса от млекопитающего к млекопитающему.
До сих пор у людей было обнаружено лишь несколько случаев после контакта с инфицированными птицами.
"Глобальная ситуация с H5N1 вызывает беспокойство, учитывая широкое распространение вируса среди птиц по всему миру и увеличение числа сообщений о случаях заболевания у млекопитающих, в том числе у людей", — заявляла ранее официальный представитель ВОЗ, доктор Сильви Бриан.
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