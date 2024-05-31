Более 150 тысяч казахстанцев получили бесплатную правовую помощь

В более чем 200 населенных пунктах Казахстана состоялась республиканская акция "Народный юрист-2024", передаёт BaigeNews.kz.

Акция стартует одновременно во всех регионах республики и направлена на безвозмездную правовую помощь для населения.

"В рамках широкомасштабной акции более 150 тысяч граждан получили бесплатную правовую помощь. 1 000 экспертов – представители государственной власти, ученые-правоведы, практикующие юристы, нотариусы, адвокаты и судебные исполнители – бесплатно консультировали обратившихся к ним казахстанцев. Для граждан, у которых не было возможности лично подойти на консультацию, Zakon.kz открыл чат-бот. Специалисты ответили на наиболее популярные вопросы казахстанцев в прямом эфире в Instagram", - говорится в сообщении.

За время проведения акции чаще всего граждане обращались к экспертам по вопросам бытовых отношений, законодательного регулирования наследования, мошенничества, а также регулирования брачно-семейных отношений, трудовых отношений и по процедуре банкротства физических лиц.