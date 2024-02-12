В Казахстане посчитали затраты на восстановление лесов после пожаров

На восстановление лесов после крупных пожаров в Костанайской области и области Абай необходимо 150,9 миллиардов тенге. Об этом на правительственном часе в мажилисе сообщил депутат Едил Жанбыршин, передаёт BaigeNews.kz.

"После двух крупных пожаров, произошедших в последние два года сумма нанесенного ущерба составляет 182 миллиардов тенге, при этом уничтожено более 100 тысячи гектаров леса. На лесовосстановительные мероприятия по укрупненным расчетам потребуется 150,9 миллиардов тенге. И еще посчитайте годы - порядка 20 лет, которые необходимы для восстановления лесов", - сказал депутат.

Едил Жанбыршин подчеркнул, что необходимо привести всю материально-техническую базу в порядок, чем потом платить вдвое, а то и втрое больше.

Депутат раскритиковал Комитет лесного хозяйства по осуществлению государственного контроля за соблюдением лесного законодательства. По его мнению, Комитет не владеет реальной обстановкой и проблемными вопросами в регионах.

Едил Жанбыршин затронул обустройство лесных дорог. Он заявил о необходимости разработать схему и план развития лесных дорог. Это улучшит доступность лесов при экстремальных погодных условиях и лесных пожарах.

Подверг критике депутат мажилиса и качество мобильной связи в Казахстане.

"Необходимо расширять зоны покрытия мобильной связи и интернета на территориях лесных хозяйств, а также разработать мобильные и эффективные системы оповещения, недорогие, отечественного производства с привлечением отечественных IT специалистов. Это позволит уже на этапах раннего обнаружения очагов возгорания эффективнее реагировать, и повысить взаимодействие всех служб при мониторинге и тушении лесных пожаров", - сказал депутат.

По его мнению, также нужно ввести института частного лесоводства. Это способствует увеличению лесистости, даст толчок для развития лесного бизнеса, создаст новые рабочие места для сельского населения, обеспечит посадочным материалом нужды озеленения и улучшит экологическую обстановку. Но для этого нужна государственная поддержка.

"На сегодняшний день существует 218 государственных и всего лишь 29 частных питомников по выращиванию посадочного материала. Для привлечения бизнеса в данную отрасль необходимо вводить меры государственной поддержки. У нас есть поручение Президента по посадке в течение 5 лет более 2 миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов – в населенных пунктах. По информации Министерства экологии и природных ресурсов, на начало 2024 года посажено 725,4 миллиона деревьев. Отдельными акиматами план посадки не исполняется, из-за отсутствия посадочного материала, а, следовательно, из-за отсутствия питомников, в которых данный посадочный материал должен был выращиваться. И теперь эти акиматы планируют закупать посадочный материал за границей. Замкнутый круг. Получается, что для развития отечественного бизнеса - денег нет, а для поддержки зарубежного бизнеса путем закупа у него посадочного материала – деньги есть!", - сказал депутат.

При явной нехватке посадочного материала необходимо принять действенные меры по развитию и поддержки института частного отечественного лесоводства, заключил депутат.